На трассе в Киевской области Opel врезался в грузовик, трое погибших
В субботу, 29 декабря, на трассе Киев-Чернигов легковушка столкнулась с грузовиком.
Как сообщили в управлении Нацполиции Киевской области, ДТП произошло в районе поселка Залесье.
По имеющимся данным, мужчина за рулем автомобиля Opel с пятью пассажирами не справился с управлением и врезался в грузовик, который остановился на обочине, чтобы помочь другому водителю.
В результате столкновения погибли две женщины и один мужчина, находившиеся в легковушке. Два других пассажира доставлены в местную центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии.
В полиции отметили, что причиной аварии стала скользкая дорога.