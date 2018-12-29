На трассе в Киевской области Opel врезался в грузовик, трое погибших Сегодня, 14:28 803 Цей матеріал також доступний українською Фото: полиция Из-за скользкой дороги водитель Opel не справился с управлением

В субботу, 29 декабря, на трассе Киев-Чернигов легковушка столкнулась с грузовиком.

Как сообщили в управлении Нацполиции Киевской области, ДТП произошло в районе поселка Залесье.

По имеющимся данным, мужчина за рулем автомобиля Opel с пятью пассажирами не справился с управлением и врезался в грузовик, который остановился на обочине, чтобы помочь другому водителю.

В результате столкновения погибли две женщины и один мужчина, находившиеся в легковушке. Два других пассажира доставлены в местную центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии.

В полиции отметили, что причиной аварии стала скользкая дорога.