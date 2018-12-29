Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Андрей Пышный
Мыслить ясно
Юрий Андрухович
Быть победителем
Сергей Лещенко
Плюс-минус пять
Иван Яковина
Новый год! Прогноз на 2019

На трассе в Киевской области Opel врезался в грузовик, трое погибших

Сегодня, 14:28
803
Цей матеріал також доступний українською

Фото: полиция

Из-за скользкой дороги водитель Opel не справился с управлением

В субботу, 29 декабря, на трассе Киев-Чернигов легковушка столкнулась с грузовиком.

Как сообщили в управлении Нацполиции Киевской области, ДТП произошло в районе поселка Залесье.

По имеющимся данным, мужчина за рулем автомобиля Opel с пятью пассажирами не справился с управлением и врезался в грузовик, который остановился на обочине, чтобы помочь другому водителю.

В результате столкновения погибли две женщины и один мужчина, находившиеся в легковушке. Два других пассажира доставлены в местную центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии.

В полиции отметили, что причиной аварии стала скользкая дорога.

Теги:   Киевская область ДТП

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Выбор редакции

Радио НВ/Печерські пагорби

Вчера, 21:37

article_img
Будет сложнее. Главные вызовы 2019 года для Украины по версии вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе
Техно/Гаджеты

Сегодня, 08:57

article_img
10 лучших гаджетов в подарок на Новый год 2019
Украина/События

Сегодня, 14:37

article_img
Год перемен. Что ждет украинцев в 2019-м

Читайте также

События

Сегодня, 14:37

article_img
Год перемен. Что ждет украинцев в 2019-м
Блоги

Сегодня, 14:31

article_img
10 фильмов и сериалов 2018 года, которые не стоило пропускать. Блог Алексея Бондарева
Афиша

Сегодня, 12:50

article_img
Куда пойти с детьми в Киеве во время зимних каникул - афиша

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Держитесь крепче. Что нам сулит 2019 год
12559
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Главная загадка. Что происходит с армией России
9283
Алексей Гарань - фото
Алексей Гарань
Апокалипсиса в 2019 году не будет
7500
Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
14097
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
12582
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Держитесь крепче. Что нам сулит 2019 год
12559
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
39070
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22584
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
16793

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться