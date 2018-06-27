27 июня 2018, среда

На трассе в Херсонской области из-за сильного ливня автобус с детьми попал в ДТП

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В результате ДТП никто не пострадал
Фото: ГСЧС

В результате ДТП никто не пострадал

В ночь на среду, 27 июня, в Херсонской области автобус с детьми, ехавшими на отдых, попал в ДТП.

Как сообщили в ГСЧС, из-за мощного ливня и плохой видимости транспорт съехал в кювет.

"Произошло это на трассе Нововоронцовка - Высокополье вблизи с. Петровка Нововоронцовского района. По месту вызова сразу выехало дежурное отделение 4-го государственного пожарно-спасательного поста. По прибытию спасатели с помощью пожарного автомобиля вытащили автобус из кювета на проезжую часть", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, а автобус продолжили движение по заданному маршруту.

Ранее сообщалось, что в Беларуси разбился автобус с детьми из Украины.

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