На трассе в Херсонской области из-за сильного ливня автобус с детьми попал в ДТП

В ночь на среду, 27 июня, в Херсонской области автобус с детьми, ехавшими на отдых, попал в ДТП.
Как сообщили в ГСЧС, из-за мощного ливня и плохой видимости транспорт съехал в кювет.
"Произошло это на трассе Нововоронцовка - Высокополье вблизи с. Петровка Нововоронцовского района. По месту вызова сразу выехало дежурное отделение 4-го государственного пожарно-спасательного поста. По прибытию спасатели с помощью пожарного автомобиля вытащили автобус из кювета на проезжую часть", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, а автобус продолжили движение по заданному маршруту.
Ранее сообщалось, что в Беларуси разбился автобус с детьми из Украины.
Комментарии
Правила комментирования