05 ноября 2018, понедельник

На трассе под Харьковом водитель Lexus насмерть сбил двух пешеходов

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В результате аварии погибли двое пешеходов
Фото: полиция

В результате аварии погибли двое пешеходов

Вечером в понедельник, 5 ноября, в Харьковской области внедорожник Lexus насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.

Как сообщили в областной полиции, двое мужчин в возрасте 31 и 43 лет были сбиты на трассе возле пгт Солоницевка Дергачевского района. В результате наезда пешеходы погибли на месте аварии.

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