На трассе под Харьковом водитель Lexus насмерть сбил двух пешеходов

Вечером в понедельник, 5 ноября, в Харьковской области внедорожник Lexus насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.
Как сообщили в областной полиции, двое мужчин в возрасте 31 и 43 лет были сбиты на трассе возле пгт Солоницевка Дергачевского района. В результате наезда пешеходы погибли на месте аварии.
Смотрите также
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования