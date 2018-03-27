На трассе в Харьковской области произошло масштабное ДТП с участием сразу семи автомобилей

Никто из людей в результате аварии серьезно не пострадал

Во вторник, 27 марта, на трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Как отмечается, в аварию попали сразу семь автомобилей. При этом три из них - грузовые.

"Всего в ДТП попали три грузовика - Рено, Вольво, МАН, две легковушки - ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус Опель и внедорожник Сузуки", - говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на масштабы ДТП, никто из людей в результате происшествия серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харькове патрульные влетели на автомобиле в магазин.