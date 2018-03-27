На трассе в Харьковской области произошло масштабное ДТП с участием сразу семи автомобилей

Во вторник, 27 марта, на трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева произошло масштабное ДТП.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
Как отмечается, в аварию попали сразу семь автомобилей. При этом три из них - грузовые.
"Всего в ДТП попали три грузовика - Рено, Вольво, МАН, две легковушки - ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус Опель и внедорожник Сузуки", - говорится в сообщении.
В то же время, несмотря на масштабы ДТП, никто из людей в результате происшествия серьезно не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Харькове патрульные влетели на автомобиле в магазин.
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