На трассе в Днепропетровской области столкнулись грузовик и автобус со школьниками, есть пострадавшие Вчера, 09:33 Цей матеріал також доступний українською НПУ Два ребенка получили переломы НПУ

Во вторник, 28 мая, на трассе в Днепропетровской области произошло ДТП с участием автобуса, который вез школьников из Полтавы.

По данным полиции, 16 школьников возвращались домой с экскурсии в Запорожье.

На трассе микроавтобус Мерседес Спринтер столкнулся с грузовиком ДАФ.

Все дети были госпитализированы в больницу Днепра. Два ребенка получили переломы рук и ключицы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).