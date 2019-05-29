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На трассе в Днепропетровской области столкнулись грузовик и автобус со школьниками, есть пострадавшие

Вчера, 09:33
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На трассе в Днепропетровской области столкнулись грузовик и автобус со школьниками, есть пострадавшие - фото

НПУ

Два ребенка получили переломы

Во вторник, 28 мая, на трассе в Днепропетровской области произошло ДТП с участием автобуса, который вез школьников из Полтавы.

По данным полиции, 16 школьников возвращались домой с экскурсии в Запорожье.

На трассе микроавтобус Мерседес Спринтер столкнулся с грузовиком ДАФ.

Все дети были госпитализированы в больницу Днепра. Два ребенка получили переломы рук и ключицы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Теги:   Полтава Днепропетровская область Школьники ДТП

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