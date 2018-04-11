На трассе под Киевом столкнулись внедорожник и маршрутка, есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали шесть человек

В среду, 11 апреля, на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием маршрутки, перевозившей работников одного из предприятий, и внедорожника Mercedes G-Wagen.

Как сообщает Информатор, в результате происшествия пострадали шесть человек.

"Водитель Mercedes получил травму головы вследствие удара об руль. А у водителя маршрутки небольшие травмы ноги. Им госпитализация не понадобилась. Также пострадали четверо пассажиров маршрутного автобуса - троих госпитализировали, у одной из женщин травма головы", - говорится в сообщении.

По словам водителя маршрутки, внедорожник во время обгона его подрезал.

В свою очередь мужчина, находившийся за рулем Mercedes, утверждает, что автобус хотел развернуться в неположенном месте и выехал на встречную полосу движения.

Ранее сообщалось, что на улице Елены Телиги в Киеве столкнулись две маршрутки с пассажирами.