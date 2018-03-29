На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

На месте ДТП находятся четыре машины скорой помощи

В четверг, 29 марта, на трассе под Киевом произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места происшествия.

Согласно имеющимся данным, в результате аварии есть пострадавшие.

"Масштабное ДТП с пострадавшими и пробка в Киеве на Гостомельской трассе: на месте 4 скорых", - говорится в сообщении.

В то же время более подробной информации о происшествии на данное время нет.

Ранее сообщалось, что на трассе в Харьковской области произошло масштабное ДТП с участием сразу семи автомобилей.