На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

В четверг, 29 марта, на трассе под Киевом произошло масштабное ДТП.
Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места происшествия.
Согласно имеющимся данным, в результате аварии есть пострадавшие.
"Масштабное ДТП с пострадавшими и пробка в Киеве на Гостомельской трассе: на месте 4 скорых", - говорится в сообщении.
В то же время более подробной информации о происшествии на данное время нет.
Ранее сообщалось, что на трассе в Харьковской области произошло масштабное ДТП с участием сразу семи автомобилей.
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