На трассе под Киевом лось спровоцировал ДТП - соцсети

В среду вечером, 19 сентября, на Новоирпенской трассе под Киевом произошло ДТП с участием лося, передает dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидцев.
Как сообщается, в результате происшествия были повреждены сразу несколько автомобилей.
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В то же время животное серьезно не пострадало.
"ДТП под Киевом на Новоирпенской трассе: несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на трассу лося. Животные тоже задели, но не сильно - лось на ногах и в большой растерянности", - говорится в сообщении.
Других подробностей ДТП на данное время нет.
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