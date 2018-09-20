На трассе под Киевом лось спровоцировал ДТП - соцсети

В среду вечером, 19 сентября, на Новоирпенской трассе под Киевом произошло ДТП с участием лося, передает dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидцев.

Как сообщается, в результате происшествия были повреждены сразу несколько автомобилей.

В то же время животное серьезно не пострадало.

"ДТП под Киевом на Новоирпенской трассе: несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на трассу лося. Животные тоже задели, но не сильно - лось на ногах и в большой растерянности", - говорится в сообщении.

Других подробностей ДТП на данное время нет.