20 сентября 2018, четверг

На трассе под Киевом лось спровоцировал ДТП - соцсети

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Животное серьезно не пострадало
Фото: dtp.kiev.ua

Животное серьезно не пострадало

В среду вечером, 19 сентября, на Новоирпенской трассе под Киевом произошло ДТП с участием лося, передает dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидцев.

Как сообщается, в результате происшествия были повреждены сразу несколько автомобилей.

В то же время животное серьезно не пострадало.

"ДТП под Киевом на Новоирпенской трассе: несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на трассу лося. Животные тоже задели, но не сильно - лось на ногах и в большой растерянности", - говорится в сообщении.

Других подробностей ДТП на данное время нет.

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