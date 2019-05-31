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На трассе под Киевом BMW врезался на высокой скорости в припаркованную фуру и загорелся

Сегодня, 09:52
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На трассе под Киевом BMW врезался на высокой скорости в припаркованную фуру и загорелся - фото

Информатор

Водитель BMW погиб на месте

В четверг вечером, 30 мая, на Житомирской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.

Как сообщает Информатор, на момент аварии грузовик был припаркован на обочине.

По словам его водителя, в какой-то момент он почувствовал сильный удар, а выйдя из кабины, увидел, что под прицепом находится смятая BMW с мертвым водителем.

При этом в результате столкновения автомобиль загорелся.

Позже было установлено, что стрелка на спидометре BMW остановилась на цифре 210 километров в час.

Теги:   ДТП Киевская область

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