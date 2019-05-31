На трассе под Киевом BMW врезался на высокой скорости в припаркованную фуру и загорелся Сегодня, 09:52 Цей матеріал також доступний українською Информатор Водитель BMW погиб на месте Информатор

В четверг вечером, 30 мая, на Житомирской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.

Как сообщает Информатор, на момент аварии грузовик был припаркован на обочине.

По словам его водителя, в какой-то момент он почувствовал сильный удар, а выйдя из кабины, увидел, что под прицепом находится смятая BMW с мертвым водителем.

При этом в результате столкновения автомобиль загорелся.

Позже было установлено, что стрелка на спидометре BMW остановилась на цифре 210 километров в час.