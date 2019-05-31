На трассе под Киевом BMW врезался на высокой скорости в припаркованную фуру и загорелся
В четверг вечером, 30 мая, на Житомирской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.
Как сообщает Информатор, на момент аварии грузовик был припаркован на обочине.
По словам его водителя, в какой-то момент он почувствовал сильный удар, а выйдя из кабины, увидел, что под прицепом находится смятая BMW с мертвым водителем.
При этом в результате столкновения автомобиль загорелся.
Позже было установлено, что стрелка на спидометре BMW остановилась на цифре 210 километров в час.