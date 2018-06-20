На трассе Одесса-Киев сломался пассажирский автобус: 50 детей просидели на обочине шесть часов

Утром в среду, 20 июня, на трассе Одесса-Киев сломался автобус, который вез 50 детей и 20 взрослых на международный турнир по шахматам в Болгарию. Пассажиры шесть часов провели на обочине в ожидании помощи.

Об этом Думской рассказала одесский волонтер Катерина Ножевникова.

По ее словам, автобус компании Шанс-тур сломался в 52 км от Одессы. Полиция на сообщения о происшествии не отреагировала, в результате маленькие пассажиры около пяти часов просидели на обочине.

"Им звонили около семи раз. На том конце сообщали, что приняли информацию, но никто так и не приехал. Это просто позор", - сообщила волонтер.

Одесские волонтеры сами оказали помощь сломавшемуся автобусу. Они привезли необходимые запчасти и воду.

Однако автобус, проехав всего 30 км, снова сломался. На этот раз через пару часов отреагировала Одесская облгосадминистрация.

Ножевникова добавила, что в общей сложности дети просидели на обочине шесть часов. На данный момент их доставили в санаторий, где накормили и напоили.

"Дети смогут помыться, перекусить, зарядить телефоны и возможно будут ночевать (уже не под открытым небом) - перевозчик пока не может найти замену", - сказала волонтер.

Напомним, что 27 мая в Одесской области автомобиль Nissan на переезде столкнулся с поездом № 764 Одесса - Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч.