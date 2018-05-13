На трассе Киев-Одесса перевернулась фура, перекрыв часть дороги

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На трассе затруднено движение транспорта

На трассе затруднено движение транспорта

В Одесской области на трассе Киев-Одесса М-05 произошло дорожно-транспортное происшествие - перевернулась фура, перегородив часть дороги.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на 363 километре автотрассы Киев-Одесса недалеко от села Старые Маяки Ширяевского района Одесской области. Из-за ДТП в настоящее время на трассе затруднено движение транспорта.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Лобановского грузовик на скорости вылетел на тротуар и снес столб.

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