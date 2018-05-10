На трассе Киев-Ковель автомобиль Chevrolet столкнулся с Mazda и загорелся, трое погибших

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В ДТП на трассе Киев-Ковель погибли три человека
Фото: ГСЧС

В ДТП на трассе Киев-Ковель погибли три человека

В четверг, 10 мая, в Олевском районе Житомирской области в результате столкновения легковых автомобилей Mazda и Chevrolet погибли три человека, еще один травмирован.

Как сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, смертельное ДТП произошло на 218 км автодороги Киев-Ковель вблизи с. Болярка.

По информации спасателей, после столкновения автомобилей в легковушке Chevrolet вспыхнул пожар. Огонь был ликвидирован с использованием пенообразователя. Кроме того, бойцы ГСЧС потушили топливо на проезжей части и обочине.

В результате аварии погибли три человека, еще один человек травмирован.

Причины аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, що 10 мая в Мелитополе Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием легкового ВАЗ и грузового микроавтобуса Ford.

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