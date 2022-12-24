На трассе Киев-Харьков отстроили мост, который взорвали в первые дни войны 24 декабря, 23:27 Трасса соединяет Киев с Полтавой и Харьковом (Фото:Министерство инфраструктуры Украины)

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что на трассе Киев-Харьков-Довжанский восстановили мост через реку Трубеж.

Мост, который оккупанты разрушили во время оккупации, расположен на автодороге Залесье-Заворичи.

По состоянию на 24 декабря по мосту возобновлено полноценное движение транспорта. Трасса, на которой он находится, соединяет Киев с Полтавской областью и Харьковом.

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Всего с 24 февраля в Киевской области было разрушено 24 искусственных сооружения на дорогах государственного значения.

