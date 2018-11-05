На трассе Киев-Чоп рейсовый автобус с пассажирами сбил пешехода

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
По данным полиции, водитель Volvo ехал из Львова в Киев и наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм пешеход умер на месте.
По словам водителя, человек переходил дорогу в полутора метрах к переходу по неосвещенному участку дороги.
В момент ДТП в автобусе было 32 пассажира, никто из них не пострадал.
Пассажиров пересадили в другой автобус.
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