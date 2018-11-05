На трассе Киев-Чоп рейсовый автобус с пассажирами сбил пешехода

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

По данным полиции, водитель Volvo ехал из Львова в Киев и наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм пешеход умер на месте.

По словам водителя, человек переходил дорогу в полутора метрах к переходу по неосвещенному участку дороги.

В момент ДТП в автобусе было 32 пассажира, никто из них не пострадал.

Пассажиров пересадили в другой автобус.