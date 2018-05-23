На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП: погибли шесть украинцев, которые возвращались с заработков

Жертвами ДТП стали шесть человек

Утром 23 мая на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на областную полицию.

Происшествие произошло возле села Вербляны: грузовик столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В свою очередь спасатели рассказали, что одного пострадавшего пришлось вырезать из поврежденного авто с помощью спецоборудования.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства и причины выясняются.

Как рассказали ТСН патрульные полицейские, в микроавтобусе ехали украинцы, которые возвращались домой с заработков в Чехии.

Причины ДТП неизвестны. По предварительной информации, микроавтобус врезался в заднюю часть грузовика, перевернулся и слетел в кювет.

Ранее сообщалось, что в Венгрии в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли девять человек, семеро из которых - граждане Румынии.