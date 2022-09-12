Движение полностью заблокировано. На трассе Чернигов-Десна-Вышгород произошло ДТП с фурой

12 сентября, 17:42
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ДТП на трассе Чернигов-Десна-Вышгород (Фото:Нацполиция / Telegram)

ДТП на трассе Чернигов-Десна-Вышгород (Фото:Нацполиция / Telegram)

Движение по трассе Чернигов-Десна-Вышгород в обоих направлениях заблокировано в результате ДТП. На дороге опрокинулась фура.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Авария произошла на автодороге Р-69 вблизи села Слабин — опрокинулся грузовик с полуприцепом.

В результате аварии никто не пострадал. Трасса полностью заблокирована.

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Правоохранители просят учесть сложившуюся ситуацию и планировать свой маршрут в объезд места ДТП — движение транспорта (полной массой до 10 тонн) организовано по трассе М01 Киев-Чернигов.

https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/462604712577040
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ДТП Авария

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