Движение полностью заблокировано. На трассе Чернигов-Десна-Вышгород произошло ДТП с фурой
ДТП на трассе Чернигов-Десна-Вышгород (Фото:Нацполиция / Telegram)
Движение по трассе Чернигов-Десна-Вышгород в обоих направлениях заблокировано в результате ДТП. На дороге опрокинулась фура.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Авария произошла на автодороге Р-69 вблизи села Слабин — опрокинулся грузовик с полуприцепом.
В результате аварии никто не пострадал. Трасса полностью заблокирована.
Правоохранители просят учесть сложившуюся ситуацию и планировать свой маршрут в объезд места ДТП — движение транспорта (полной массой до 10 тонн) организовано по трассе М01 Киев-Чернигов.
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