Есть пропавшие без вести. Из-за обрушения крыши на ТЭС в Донецкой области один человек погиб, еще трое госпитализированы
Причины ЧП на ТЭС пока не установлены (Фото:Донбассэнерго)
На одной из теплоэлектростанций в Донецкой области произошло обрушение крыши, в результате чего один человек погиб, трое были госпитализированы с различными травмами, а еще двое считаются пропавшими без вести.
Об этом в субботу, 8 июля, сообщили в Министерстве энергетики.
«Упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки. Происходит разбор завалов», — говорится в сообщении.
Причиной чрезвычайного происшествия пока не установлены, однако отмечается, что данная ТЭС регулярно подвергалась обстрелам со стороны российских оккупантов.
В Минэнерго также добавили, что РФ продолжает свой террор прифронтовых и приграничных регионах, в результате чего обесточены десятки населенных пунктов в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
«Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности», — объяснили энергетики.