Есть пропавшие без вести. Из-за обрушения крыши на ТЭС в Донецкой области один человек погиб, еще трое госпитализированы 8 июля, 11:32 Причины ЧП на ТЭС пока не установлены (Фото:Донбассэнерго)

На одной из теплоэлектростанций в Донецкой области произошло обрушение крыши, в результате чего один человек погиб, трое были госпитализированы с различными травмами, а еще двое считаются пропавшими без вести.

Об этом в субботу, 8 июля, сообщили в Министерстве энергетики.

«Упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки. Происходит разбор завалов», — говорится в сообщении.

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Причиной чрезвычайного происшествия пока не установлены, однако отмечается, что данная ТЭС регулярно подвергалась обстрелам со стороны российских оккупантов.

В Минэнерго также добавили, что РФ продолжает свой террор прифронтовых и приграничных регионах, в результате чего обесточены десятки населенных пунктов в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

«Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности», — объяснили энергетики.