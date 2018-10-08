На территории воинской части в Броварах повесился военный

На территории воинской части в Броварах Киевской области нашли повешенным военнослужащего ВСУ 1996 года рождения.
Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, по предварительным данным он заступил в суточный наряд в ночь на 7 октября помощником дежурного воинской части. Утром он не явился развод суточного наряда, военного начали разыскивать.
Бойца ВСУ обнаружили в боксе автомобильного парка.
Судебно-медицинский эксперт установил, что смерть наступила в результате механической асфиксии. Предсмертной записки на месте инцидента не обнаружили.
По факту гибели военного начато уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
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