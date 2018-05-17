На территории военного городка во Львовской области нашли начальника караула c огнестрельными ранениями

Причина смерти военного пока не называется

Рано утром в четверг, 17 мая, на территории одного из военных городков во Львовской области нашли мертвым начальника караула.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона, на теле обнаружили два огнестрельных ранения в область головы и груди.

Правоохранители проводят ряд следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению преступления.

Планируется начать уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Причины смерти офицера пока не называются

Ранее сообщалось, что в военном госпитале Полтавы нашли повешенным военнослужащего, проходившего службу в одной из воинских частей.