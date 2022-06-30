Ракетный удар России по ТЦ в Кременчуге: спасатели обнаружили еще пять фрагментов тел

30 июня, 17:02
Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел на территории ТЦ (Фото:ГСЧС)

Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел на территории ТЦ (Фото:ГСЧС)

Спасатели обнаружили еще пять фрагментов тел на территории ТЦ в Кременчуге, по которому в понедельник, 27 июня, Россия нанесла ракетный удар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

В ведомстве заявили, что всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел.

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27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

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Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м. На месте обнаружили 18 погибших и семь фрагментов тел, один человек скончался в больнице. 21 человек считается пропавшим без вести. Спасатели разобрали 60% завалов.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

https://www.youtube.com/watch?v=_TItdvfk3gA
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   ГСЧС Кременчуг Война России против Украины

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