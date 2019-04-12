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На территории одного из ресторанов Днепра выловили 18 змей

Сегодня, 17:59
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На территории одного из ресторанов Днепра выловили 18 змей - фото

ГСЧС

Почему животные оказались у ресторана - неизвестно

В пятницу, 12 апреля, в Днепре на территории одного из ресторанов, который находится по улице Сичеславская Набережная, спасатели выловили 18 змей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Гнездо пресмыкающихся на открытой территории обнаружил персонал заведения. Спасатели с помощью специального инструмента для отлова змей выловили 18 особей. Животных вывезли за пределы города.

Как животные оказались у ресторана - неизвестно.

Фото: ГСЧС

Теги:   Змея Днипро ГСЧС

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