«Странно себя вели». Наместник Киево-Печерской Лавры рассказал о российской агентуре на территории святыни

3 сентября, 15:55
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На территории Киево-Печерской Лавры могла находиться российская агентура (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

На территории Киево-Печерской Лавры могла находиться российская агентура (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской Лавры архимандрит Авраамий рассказал, что на территории святыни после начала полномасштабного вторжения находились люди, которые странно вели себя на богослужениях и встречах.

И.о. наместника Лавры в интервью Схемам предположил, что на территории святыни всегда работали российские агенты.

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Он рассказал, что видел на территории Лавры людей, которые, вероятно, это были представителями российских спецслужб.

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«Были такие факты. Конечно, что руководство Московского патриархата об этом умалчивает. Но с полномасштабным вторжением очень часто на территории Лавры можно было увидеть людей, которые странно себя вели на богослужениях и при встречах», — рассказал Авраамий.

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Выселение московской церкви из Лавры: что известно

Еще в конце марта государство обязало УПЦ Московского патриархата выселиться из Киево-Печерской лавры в связи с расторжением договора об аренде.

Представители УПЦ МП длительное время препятствовали началу работы комиссии Минкульта по инвентаризации имущества.

6 июня Комиссия Минкульта завершила работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской лавры. Было выявлено в частности 36 незаконных зданий на территории Лавры. УПЦ МП должна была покинуть монастырь в течение трех дней.

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В то же время УПЦ МП подала иск в суд о якобы незаконности расторжении договора.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора между заповедником Киево-Печерская лавра и монастырем УПЦ (МП). Также суд обязал монастырь вернуть заповеднику 79 объектов Нижней лавры.

11 августа заповедник Киево-Печерская лавра временно прекратил доступ на территорию Нижней лавры для всех посетителей.

15 августа комиссия Минкульта по решению суда начала выселение московских монахов с территорий корпусов Лавры. Монахи не хотели выполнять судебное решение и сопротивлялись. 30 человек забаррикадировались в общежитии на территории святыни. Комиссии пришлось открывать двери с помощью инструментов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   ФСБ Киево-Печерская Лавра УПЦ МП ФСБ России Православная церковь Украины Православная церковь в Украине русская православная церковь в Украине

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