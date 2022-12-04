В Херсонской области возобновили работу 85 базовых и трех передвижных станций мобильной связи — ОВА
Так выглядит Херсон после бегства оккупантов (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)
В Херсонской области связисты и энергетики продолжают восстановление разрушенной инфраструктуры. Уже возобновили свою работу 85 базовых и три передвижные станции связи.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
Специалисты Vodafone возобновили работу базовой станции в селе Брускинское Бериславского района. В общей сложности операторы мобильной связи возобновили работу 85 базовых и трех передвижных станций на освобожденной Херсонской области
Также для подачи света в Херсонской области работает 33 бригады — это 177 рабочих и 63 единицы техники.
«В минувшие сутки бригады работали на линиях, которые питают Высокополье, Великую Александровку, Первомайское, Нововоронцовку и Херсон. Энергетики починили линии, поврежденные российскими обстрелами, которые питают областной центр. 75% Херсона — со светом», — написал Янушевич.
11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ по этому направлению.