В Херсонской области возобновили работу 85 базовых и трех передвижных станций мобильной связи — ОВА 4 декабря, 15:14 Так выглядит Херсон после бегства оккупантов (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

В Херсонской области связисты и энергетики продолжают восстановление разрушенной инфраструктуры. Уже возобновили свою работу 85 базовых и три передвижные станции связи.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

Специалисты Vodafone возобновили работу базовой станции в селе Брускинское Бериславского района. В общей сложности операторы мобильной связи возобновили работу 85 базовых и трех передвижных станций на освобожденной Херсонской области

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Также для подачи света в Херсонской области работает 33 бригады — это 177 рабочих и 63 единицы техники.

«В минувшие сутки бригады работали на линиях, которые питают Высокополье, Великую Александровку, Первомайское, Нововоронцовку и Херсон. Энергетики починили линии, поврежденные российскими обстрелами, которые питают областной центр. 75% Херсона — со светом», — написал Янушевич.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ по этому направлению.