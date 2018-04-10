На территории детсада в Одесской области 15-летний подросток застрелил сверстника

В селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области на территории детского сада подросток застрелил своего сверстника.
"15-летний подросток выстрелил в грудь своему сверстнику. От полученного повреждения мальчик умер. По предварительным данным, трагедия произошла, когда несовершеннолетние играли пистолетом", - рассказали в полиции.
Как сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах Думская, стрелявший является младшим братом фигуранта уголовного производства об этнической группировке похитителей, члены которой были задержаны в марте.
По словам подростка, пистолет Макарова, из которого был произведен выстрел, он "нашел".
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области школьник нечаянно застрелил сестру из самодельного пистолета.
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