На военных Яворивского РТЦК напали трое человек, которые ворвались в помещение центра (Фото: Львовский областной ТЦК и СП)

В помещение Яворивского районного ТЦК и СП вечером 17 апреля ворвались три человека, которые совершили нападение на военнослужащих взвода охраны. Двух нападавших задержали правоохранители, сообщает Львовский областной ТЦК в пятницу, 18 апреля.

Нападение произошло около 22:20. Военные остановили злоумышленников и вызвали полицию. Двух из них задержали, еще одного — разыскивают, говорится в сообщении.

«Подчеркиваем, что, и по украинскому законодательству, и по законам морали, у таких поступков не может быть двойных трактовок. Правовую оценку этому преступлению даст суд», — указывают в ТЦК.

Реклама

Правоохранители проводят досудебное расследование.

7 апреля в Нацполиции сообщили, что с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано 611 нападений на военнослужащих ТЦК и СП во время выполнения ими служебных обязанностей. Больше всего случаев нападения зафиксировано в Харьковской области — 68, в Киеве — 53, а также в Днепропетровской области — 44.