На Таврическом направлении ВСУ уничтожили две роты оккупантов

16 июля, 02:15
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ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

В течение 15 июля на Таврическом направлении ВСУ уничтожили две роты российских военнослужащих. Также оккупанты потеряли шесть единиц техники и три склада боеприпасов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

«За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

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Уничтожено 6 единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М, РЭБ Поле-21 и автомобильная техника.

Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Тавричная Война в Украине

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