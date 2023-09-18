На Таврическом направлении у россиян выросли потери, ликвидировано более 300 оккупантов — ВСУ 18 сентября, 21:27 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

У российских оккупантов на Таврическом направлении за последние сутки выросли потери. Ликвидировано более 300 оккупантов и 31 единица техники.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

Штупун заявил, что оккупанты за предыдущие сутки, 17 сентября, потеряли 313 человек на Таврическом направлении. По его данным, до этого три дня потери россиян составляли около 200 человек за сутки.

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Спикер добавил, что россияне потеряли военной техники также больше в 1,5 раза, чем обычно. Он уточнил, что было ликвидировано 31 единицу техники, среди которой:

четыре пушки,

средство противовоздушной обороны,

три единицы спецтехники и другое.

«Враг, к сожалению, имеет количественно больший человеческий потенциал, резервы оккупанты подтягивают постоянно. Но когда-то и они закончатся. Они уже сейчас плохо мотивированы, но пехоту и дальше гонят на штурмы Марьинки», — сказал он.

Спикер отметил, что ВСУ ежесуточно фиксируют около 10 попыток штурмов на этом направлении.

«Российской пропаганде нужна какая-то подпитка и они будут пытаться взять Марьинку, чтобы показать хоть что-то своему электорату. Но пока ничем, кроме своих потерь, пропагандисты похвастаться не могут», — отметил он.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки уничтожили 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 272 940 военных.