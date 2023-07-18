Россияне отступают, а ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении — Тарнавский
За минувшие сутки оккупанты 20 раз атаковали позиции ВСУ и совершили 678 обстрелов (Фото:REUTERS)
На Таврическом направлении российские оккупанты отступают, а Силы обороны Украины местами имеют успехи. За сутки ВСУ уничтожили там более трех рот противника.
Об этом во вторник, 18 июля, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.
Он отметил, что за минувшие сутки оккупанты 20 раз атаковали позиции ВСУ и осуществили 678 обстрелов.
В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили 1681 огневую задачу.
По его словам, за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.
Также уничтожено 41 единицу военной техники противника.
А именно:
четыре танка,
12 ББМ,
три гаубицы 2А65 Мста-Б,
две единицы БМ-21 Град,
БПЛА Орлан-30,
БПЛА Supercam,
БПЛА Zala,
самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация,
пушка Гиацинт-С,
автомобильная техника.
Кроме того, ликвидировано четыре склада боеприпасов россиян.
15 июля Тарнавский сообщал, что на Таврическом направлении ВСУ уничтожили две роты российских военнослужащих. Также оккупанты потеряли шесть единиц техники и три склада боеприпасов.