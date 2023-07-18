Россияне отступают, а ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении — Тарнавский 18 июля, 18:55 За минувшие сутки оккупанты 20 раз атаковали позиции ВСУ и совершили 678 обстрелов (Фото:REUTERS)

На Таврическом направлении российские оккупанты отступают, а Силы обороны Украины местами имеют успехи. За сутки ВСУ уничтожили там более трех рот противника.

Об этом во вторник, 18 июля, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

Он отметил, что за минувшие сутки оккупанты 20 раз атаковали позиции ВСУ и осуществили 678 обстрелов.

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В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили 1681 огневую задачу.

По его словам, за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.

Также уничтожено 41 единицу военной техники противника.

А именно:

четыре танка,

12 ББМ,

три гаубицы 2А65 Мста-Б,

две единицы БМ-21 Град,

БПЛА Орлан-30,

БПЛА Supercam,

БПЛА Zala,

самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация,

пушка Гиацинт-С,

автомобильная техника.

Кроме того, ликвидировано четыре склада боеприпасов россиян.

15 июля Тарнавский сообщал, что на Таврическом направлении ВСУ уничтожили две роты российских военнослужащих. Также оккупанты потеряли шесть единиц техники и три склада боеприпасов.

