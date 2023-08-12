На Таврическом направлении есть освобожденные территории — Тарнавский

12 августа, 22:04
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Гаубица M777 и украинский военный в Донецкой области, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Гаубица M777 и украинский военный в Донецкой области, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский в субботу, 12 августа, сообщил, что ВСУ удалось освободить на юге Украины часть территорий.

«Таврическое направление. Есть освобожденные территории. Силы обороны работают», — написал он в Telegram.

Тарнавский добавил, что артиллерийские подразделения наших воинов в течение суток выполнили 1303 огневых задач.

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Также, по его данным, за последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека. Среди них 80 человек погибли, 160 были ранены и еще два были взяты в плен.

Он добавил, что были уничтожены семь единиц военной техники противника:

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Силы обороны Украины продолжают контрнаступление (Фото:Генштаб ВСУ) Контрнаступление Украины. В Генштабе назвали населенные пункты, где ВСУ имели успех
  • один танк,
  • два ББМ,
  • две артиллерийские системы и минометы,
  • единица автомобильной и единица специальной техники.

Также, по его данным, были уничтожены три склада боеприпасов оккупантов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ продолжают наступать на двух направлениях и имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Тарнавский

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