На Таврическом направлении есть освобожденные территории — Тарнавский
Гаубица M777 и украинский военный в Донецкой области, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский в субботу, 12 августа, сообщил, что ВСУ удалось освободить на юге Украины часть территорий.
«Таврическое направление. Есть освобожденные территории. Силы обороны работают», — написал он в Telegram.
Тарнавский добавил, что артиллерийские подразделения наших воинов в течение суток выполнили 1303 огневых задач.
Также, по его данным, за последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека. Среди них 80 человек погибли, 160 были ранены и еще два были взяты в плен.
Он добавил, что были уничтожены семь единиц военной техники противника:
- один танк,
- два ББМ,
- две артиллерийские системы и минометы,
- единица автомобильной и единица специальной техники.
Также, по его данным, были уничтожены три склада боеприпасов оккупантов.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ продолжают наступать на двух направлениях и имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.