СБУ и ГБР проводят спецоперацию на таможне: обыски начали в восьми областях 10 февраля, 10:59 СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований проводят обыски на таможне в пятницу, 10 февраля. Для «масштабной спецоперации» взаимодействуют с Офисом генпрокурора.

Как сообщает СБУ, обыски начались в центральном аппарате Государственной таможенной службы и восьми региональных таможнях: Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской.

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Правоохранители работают на отдельных участках госграницы Украины и в пунктах пропуска, чтобы «прекратить незаконную деятельность и ликвидировать контрабандные схемы». Также в СБУ говорят, что заблокировали деятельность около 50 фирм, помогавших таможенникам реализовывать теневые схемы.

Фото: СБУ

В ГБР заявили, что, по предварительным оценкам, сделки на таможне ежемесячно вымывают из госибюджета ориентировочно до 10 млрд грн, или треть от того, что должно собирать учреждение в течение месяца.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

1 февраля Кабинет министров Украины уволил руководящий состав таможни. Уволили главу Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко, его первого заместителя Александра Щуцкого. Заместителя Руслана Черкасского отстранили от исполнения обязанностей. Временно исполнять обязанности главы Гостаможслужбы назначили Сергея Звягинцева.



По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, желающих возглавить таможню сейчас нет.