На свободу вышел одесский террорист, который готовил убийства активистов и отстреливался от СБУ

Неоднократно судимый одесский террорист и сторонник "русского мира" Василий Кондратенко, который готовил серию взрывов, похищений и убийств, вышел на свободу.

Как сообщает Думская, Приморский районный суд Одессы приговорил 37-летнего уроженца Черниговской области к семи годам и одному месяцу лишения свободы, однако благодаря "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО приравнивается к двум дням реального срока, террорист уже покинул изолятор.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кондратенко вместе с еще тремя сообщниками 28 мая 2014 года.

При этом он оказал правоохранителям сопротивлении, открыв по ним огонь из пистолета CZ 75 Compact с глушителем.

Кроме того, в его квартире были обнаружены пистолет Stalker 918-S, револьвер Наган, обрез охотничьего ружья ИЖ-27Е, боеприпасы к ним, нитроцеллюлозные пороха и семь самодельных взрывных устройств с поражающими элементами в виде шурупов и металлических шариков.

По данным следствия, за серию взрывов Кондратенко вместе с подельниками должны были получить $10 тысяч.

В частности, один теракт злоумышленники совершили в отельном комплексе Palace del Mar в день выборов президента Украины.

Еще ряд взрывов они планировали устроить возле зданий облуправления внутренних дел, областного совета, Приморской и Малиновской райадминистраций Одессы.

Группа Кондратенко также получила заказ на похищение или убийство известных активистов Революции Достоинства Романа Девятова и Марка Гордиенко, а также депутата облсовета Алексея Гончаренко.

Ранее сообщалось, что суд отпустил судью Бурана, который отстреливался во время задержания НАБУ.