На свадьбе во Львове произошло массовое отравление гостей Сегодня, 12:53 Цей матеріал також доступний українською t-pravda.te.ua Среди госпитализированных есть ребенок 2009 года рождения t-pravda.te.ua

Во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червоная Рута улице Хуторовка произошло массовое отравление гостей.

Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

По имеющимся данным, 18 из 20 гостей, обратившихся за медицинской помощью, были госпитализированы в инфекционную больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Также отмечается, что среди пострадавших есть ребенок 2009 года рождения.

«Пациентов госпитализировали с симптомами: высокая температура, понос, рвота. На свадьбе было около 100 человек», — добавили в горсовете.