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На свадьбе во Львове произошло массовое отравление гостей

Сегодня, 12:53
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На свадьбе во Львове произошло массовое отравление гостей - фото

t-pravda.te.ua

Среди госпитализированных есть ребенок 2009 года рождения

Во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червоная Рута улице Хуторовка произошло массовое отравление гостей.

Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

По имеющимся данным, 18 из 20 гостей, обратившихся за медицинской помощью, были госпитализированы в инфекционную больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Также отмечается, что среди пострадавших есть ребенок 2009 года рождения.

«Пациентов госпитализировали с симптомами: высокая температура, понос, рвота. На свадьбе было около 100 человек», — добавили в горсовете.

Теги:   Отравление Свадьбы Львов

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