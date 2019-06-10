На свадьбе во Львове произошло массовое отравление гостей
Во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червоная Рута улице Хуторовка произошло массовое отравление гостей.
Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.
По имеющимся данным, 18 из 20 гостей, обратившихся за медицинской помощью, были госпитализированы в инфекционную больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.
Также отмечается, что среди пострадавших есть ребенок 2009 года рождения.
«Пациентов госпитализировали с симптомами: высокая температура, понос, рвота. На свадьбе было около 100 человек», — добавили в горсовете.