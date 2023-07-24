На Сумском направлении усиливают ПВО. Генерал Наев рассказал, как именно 24 июля, 13:40 Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

На Сумском направлении постепенно усиливают противовоздушную оборону.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в понедельник, 24 июля.

По его словам, в направлении Сум, среди прочего, дополнительно задействовали несколько огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами. Так они смогут работать по воздушным целям и ночью.

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«Группы также оборудованы прожекторными установками. Находясь на одной из огневых позиций, лично наблюдал работу экипажей этих мобильных огневых групп во время нападения вражеских беспилотников», — рассказал Наев.

Он подчеркнул, что система украинской ПВО в определенной степени зависит от помощи Запада, поэтому уровень защищенности объектов критической инфраструктуры укрепляют в рамках тех ресурсов, которые получают.

Оккупанты регулярно обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области, а также запускают дроны. За минувшие сутки они обстреляли общины 13 раз, власти зафиксировали 56 взрывов.

С 15 июля из Сум в Киев начал курсировать первый бесплатный эвакуационный поезд. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что ударных группировок российских войск на границе не фиксируют, но угроза авиаударов остается. Наев говорил, что Россия ищет слабые места и пытается запускать свои ДРГ на Черниговском и Сумском направлениях.