В Сумской области пограничники задержали иностранцев, которые "прорывались" в РФ

Нарушители идут на один и тот же участок границы, понимая, где есть "дыры"

В Сумской области пограничники задержали двух нарушителей государственной границы Украины.

В субботу, 14 апреля утром, военные задержали 60 и 57-летнего мужчин. Было установлено, что это граждане Азербайджана.

Иностранцы пешком пытались незаконно пересечь границу по направлению к России так называемыми тропами, в обход пунктов пропуска.

"Слабым звеном" на границе мужчины определили границу в районе населенного пункта Грабовское. Пограничники отдела Краснополье задержали нарушителей.

Отмечается, что на этом же отрезке на днях был задержан еще один нарушитель. 16-летний подросток пешком пересек границу в направлении из России.

В отношении задержанных пограничники составили административные протоколы о нарушении украинского законодательства.

Напомним, с 1991 года из Украины было выдворено более 40 тыс. иностранцев-правонарушителей, задержано около 150 тыс. нелегальных мигрантов и отказано в пропуске почти 180 тыс. потенциальным незаконным мигрантам.