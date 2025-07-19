На Сумщине директора фирмы подозревают в присвоении 1,1 млн грн, выделенных на фортификации

На Сумщине директора компании подозревают в хищении 1,1 млн грн, выделенных на фортификационные сооружения. (Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона)

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении директору компании, которого подозревают в присвоении более 1,1 миллиона гривен, выделенных на возведение фортификационных сооружений .

Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, в течение 2024 года подозреваемый заключил ряд договоров с Департаментом капитального строительства Сумской ОВА на выполнение строительных работ. Проекты финансировались за счет резервного фонда государственного бюджета.

Следователи установили, что подозреваемый заключил контракты с подконтрольным ему субподрядчиком по завышенным ценам, а также предоставил фиктивные акты выполненных работ. Это позволило ему незаконно получить более 1,1 млн гривен.

Расследование продолжается. Эксперты также исследуют другие договоры, по которым потенциальные убытки могут превышать 26 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Фигуранта обвиняют в присвоении имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением во время военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.