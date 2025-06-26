Российские оккупанты, которых взяли в плен в Сумской области (Фото: Скриншот видео / Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ / Facebook)

В Сумской области украинские воины-десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 российских захватчиков.

Об этом в четверг, 26 апреля, сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВС Украины (ДШВ ВСУ), публикуя видео с пленными оккупантами.

Как рассказали в ДШВ ВСУ, большинство из них — это воины из 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты страны-агрессора России.

«Эти бригады отличались особой жестокостью по отношению к украинским военнослужащим во вражеском плену», — подчеркнули в ДШВ.

По словам украинских защитников, эти пленные могут быть использованы для обмена на украинских военных, которые остаются в российском плену.

На опубликованных кадрах пленные оккупанты называют свои имена, фамилии, откуда родом и звания. Так, один из захватчиков, Куренной Иван Владимирович, сообщил, что он родился во временно оккупированном Крыму.

Ситуация в Сумской области — главное

28 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Россия накапливает более 50 тысяч военных на Сумском направлении.

31 мая глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что на Сумщине объявили об обязательной эвакуации еще из 11 населенных пунктов.

Аналитики DeepState отмечали, что российские войска перешли границу на Сумщине в еще одном месте и продвинулись в районе села Александрия. Впоследствии аналитики сообщили об оккупации российскими войсками села Владимировка Сумской области.

2 июня в ГПСУ отметили, что россияне расширяют зону для захода своей пехоты в Сумской области.

12 июня издание УП сообщило, что общая площадь захваченной территории Сумской области, по данным DeepState, составляет почти 200 квадратных километров.

16 июня в Генштабе ВСУ заявили, что из-за активизации российских захватчиков в приграничье Сумской области в сводках появится информация о ходе боевых действий на еще одном направлении — Северо-Слобожанском.

20 июня Зеленский во время общения с журналистами сообщил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.