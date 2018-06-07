07 июня 2018, четверг

На столичном Святошино выселили лагерь ромов - полиция

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Лагерь ромов на Троещине (иллюстративное фото)
Фото: Радио Свобода

Лагерь ромов на Троещине (иллюстративное фото)

В Киеве продолжается борьба активистов с поселениями ромов: в четверг утром, 7 июня, один из лагерей по улице академика Палладина покинул это место.

О выселении ромов из Святошинского района рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.

Правоохранители заявляют, накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение о незаконном поселении за автозаправкой в ​​Святошинском районе. Заявитель жаловался, что жители поселения не реагируют на замечания и бросают камни (об обстоятельствах замечаний или нападений не указывается).

Полиция прибыла на место событий по вызову. Патрульные пообщались с администратором заправки, который сказал, что никаких конфликтов не было.

А утром в полицию поступил еще один вызов уже от представителя размещенного там временного поселения о том, что им угрожает опасность.

На место происшествия прибыли сотрудники Святошинского управления полиции, обнаружили там стихийное поселение, в котором проживали около 50 человек.

Представители поселения попросили обеспечить правопорядок, пока они соберут свои вещи и поедут домой.

На место событий также приехали 50 активистов. Правоохранителям удалось предотвратить агрессию или нападения.

"В настоящее время жители покинули временное поселение, а лесоводы совместно с сотрудниками национального парка разбирают временные сооружения и наводят там порядок", - подытожили в полиции.

Также в этот день в Киеве представители Нацдружин начали работы по демонтажу лагеря ромов на территории национального природного парка Голосеевский. В последнее время в Украине появляются сообщения о выселении стихийных поселений и их поджогах, за что украинские власти критикует, в том числе и ООН.

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