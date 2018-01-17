На столичном Печерске вместе с МАФом снесли и остановку - фото

В Киеве снесли очередной незаконный МАФ, и вместе с ним исчезла и остановка общественного транспорта.
Речь идет о незаконной конструкции по улице Николая Бойчука (Печерский район, м-рн Зверинец).
Фотографии с места событий опубликовал корреспондент издания 044.ua.
На фото не видно, как выглядело здание до сноса.
Указывается, что остановка была пристроена к МАФу.
Напомним, малые архитектурные формы более известные как МАФы в столице сносят для очистки полезного пространства. Инициатором выступает Киевская городская администрация, однако процесс вызвал также и сопротивление. Среди последних магазинов в людных местах, которые снесли, были МАФы рядом с выходом из станции метро Лесная.
Смотрите также
Комментарии
Правила комментирования