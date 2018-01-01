На столичной Оболони без тепла остались почти 200 домов
В Киеве произошло повреждение на магистральном трубопроводе теплоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба Оболонской РГА.
В связи с аварийно-восстановительными работами будет временно приостановлена подача тепла к 186 потребителям: 160 жилых домов, 16 садиков и 10 школ.
Список адресов потребителей, которые временно отключенных от теплоносителя:
улица Иорданская 9г, 11, 11а, 11б, 9е (д/с), 11д, 11в, 11г, 17, 17а, 16, 18, 14, 14а, 18а, 16а, 18б, 24б, 22б (школа), 22б, 22а (школа); 22, 24, 24а (школа), 26, 26а;
площадь Оболонская, 2, 8, 2б, 1, 3, 7;
проспект Оболонский, 2б (школа) 2а, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12а, 12б (д/с), 12-в (школа), 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16в, 16 г (д/с), 16, 14д, 14е, 14ж, 14г (д/с), 16д (школа), 16е, 18а, 18б, 18в, 18г, 22, 22а, 22б, 22, 22в, 20, 15, 15а, 15б, 15в (д/с), 9, 9а, 9а (школа), 11, 11а, 13, 7, 7б, 7в, 7г, 7а (д/с), 9б (школа), 5, 5а;
улица Тимошенко, 18, 18а (д/с), 16, 2, 2а, 2в, 2г, 2б (школа), 4, 6, 6а, 12, 4б, 14 2е, 2д, 2з;
улица Александра Архипенко, 1/12, 3, 3а, 1а (д/с), 56 (д/с), 5, 5а, 7/5;
проспект Героев Сталинграда, 9б (д/с), 11б, 7б, 7, 7а, 15б, 13б (д/с), 9, 9а, 11, 11а, 19а, 17, 17а, 19, 25а, 23а (д/с), 27б, 25, 27а, 27, 27б, 25б, 15а, 15, 13, 13а,
улица Малиновского 28б, 32б, 30а (д/с), 28, 28а, 30, 32, 32а, 34в, 30в, 34/1в, 36, 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 23, 23, 27б, 27/23, 27/23а, 27 (д/с), 1, 1б (д/с), 13, 13б, 15/3, 11, 1б (д/с), 13а, 13в (школа), 1а, 3, 3а, 7,5, 9, 3б, 7а, 2б.
Работы проводит аварийно-восстановительная служба КП Киевтеплоэнерго.