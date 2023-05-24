«Переход на новые типы самолетов». В Украине начали разрабатывать концепцию развития авиации — Зеленский 24 мая, 12:40 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в среду, 24 мая. Там начали работать над новой концепцией развития отечественной авиации.

Об этом президент сообщил в Telegram.

«Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов», — заявил Зеленский.

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По его словам, речь идет о новой организационной структуре, обучении пилотов и персонала, необходимой инфраструктуре, материально-техническом обеспечении и т. д.

Также на Ставке заслушали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ГУР МО и командующих ОСГВ Хортица и Таврия, которые рассказали об оперативной ситуации на фронте.

Министр обороны доложил о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставки и динамику наращивания собственного производства оружия, добавил Зеленский.



Западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом.

Решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден. В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

Издание Politico сообщило, что Киев может получить авиацию уже к осени.

