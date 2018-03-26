На станции Вокзальная киевского метро у мужчины изъяли мешки с порохом

В Киеве на одной из станций метро правоохранители задержали мужчину, у которого при себе были мешки с 2,5 килограммами оружейного пороха.

Об этом сообщили в столичной Нацполиции.

"Во время несения службы на станции метро Вокзальная полицейские метрополитена обратили внимание на пассажира с сумкой, который заметно нервничал. Правоохранители остановили его для проверки личности, а в сумке обнаружили несколько пакетов с неизвестным порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанным оказался 25-летний уроженец Полтавской области.

С какой целью он вез с собой мешки с порохом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой.