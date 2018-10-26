На станции метро Почайная в Киеве установили новое название

На металлические буквы потратили 110 тысяч гривен

На стене станции метро Почайная установили новое название.

Как рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена, четыре комплекта металлических букв в системе госзакупок Prozorro обошлись в 110 тысяч гривен.

Полностью работы по установке букв, а соответственно завершение процесса переименования, будут проведены в ближайшие дни.

Напомним, в начале года станцию метро Петровка переименовали в Почайную в рамках процесса декоммунизации. Новое название совпадает с названием одной из старейших рек города. Также депутаты переименовали Куреневско-Красноармейскую линию столичной подземки. Отныне она будет называться Оболонско-Теремковская.