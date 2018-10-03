03 октября 2018, среда

На станции метро Почайна появился сервисный центр для пассажиров

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Станция Почайна
Фото: ITC.ua

Станция Почайна

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает о том, что на станции метро Почайна начал работать сервисный центр для пассажиров.

"В сервисном центре пассажиры смогут перенести поездки на новую карту, в случае ее повреждения, составить заявление на проверку некорректного срабатывания карты, в том числе банковской, активировать карту киевлянина, а также получить подробную информацию и подобрать выгодный тариф и способ оплаты", - сообщили в КГГА.

Подобные центры уже также работают на станциях Политехнический институт, Дорогожичи, Дарница, Майдан Независимости и Крещатик.

Смотрите также

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове