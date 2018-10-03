На станции метро Почайна появился сервисный центр для пассажиров

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает о том, что на станции метро Почайна начал работать сервисный центр для пассажиров.

"В сервисном центре пассажиры смогут перенести поездки на новую карту, в случае ее повреждения, составить заявление на проверку некорректного срабатывания карты, в том числе банковской, активировать карту киевлянина, а также получить подробную информацию и подобрать выгодный тариф и способ оплаты", - сообщили в КГГА.

Подобные центры уже также работают на станциях Политехнический институт, Дорогожичи, Дарница, Майдан Независимости и Крещатик.

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