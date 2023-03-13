Украинские полярники организовали первый художественно-образовательный проект в Антарктиде

13 марта, 00:41
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В этом году вокруг дома разместили щиты с фактами об Украине и станции (Фото:instagram.com/balbekus)

В этом году вокруг дома разместили щиты с фактами об Украине и станции (Фото:instagram.com/balbekus)

Украинские полярники на станции Академик Вернадский организовали первый художественно-образовательный проект в Антарктиде — арт-инсталляцию Дім. Спогади. Она воспроизводит очертания украинского дома вокруг топливного бака, напоминающего полярникам об их доме.

В этом году вокруг дома разместили щиты с фактами об Украине и станции, а также символическими предметами типа грудки чернозема или фрагмента вышиванки.

Президент Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеосвязи с участниками 27-й Украинской антарктической экспедиции, отправившимися на станцию Академик Вернадский в марте 2022 года, то есть после начала полномасштабной войны России против Украины.

Видео дня

Общение состоялось 12 марта — в 160-ю годовщину со дня рождения первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского, в честь которого названа антарктическая станция, сообщает пресс-служба главы государства.

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Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отметил, что в этом году на станции зимовали 14 человек. В то же время 14 полярников прошлых лет воюют в рядах ВСУ, большинство — на передовой. Они получили ранения, в частности в боях за Бахмут.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Антарктида Академик Вернадский

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