На спортплощадке в одном из районов Киева произошел взрыв, самодельное устройство прикрыли одеялом

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Пострадавших в результате инцидента нет

Пострадавших в результате инцидента нет

На спортивной площадке в Днепровском районе Киева на улице Пожарского произошел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на месте инцидента были обнаружены детали самодельного взрывного устройства.

По предварительным данным, взрывное устройство было радиоуправляемым, его направили на экспертизу.

По словам местных жителей, на металлической перекладине лежал пакет, прикрытый одеялом.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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