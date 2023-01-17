Минобороны показало эпичное уничтожение сразу 25 вагнеровцев на Соледарском направлении — видео

17 января, 15:24
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Останки оккупантов разбросало по округе (Фото:Коллаж NV)

Останки оккупантов разбросало по округе (Фото:Коллаж NV)

Во вторник, 17 января, Министерство обороны обнародовало эпичное видео с уничтожением сразу 25 российских наемников из ЧВК Вагнера.

Как сообщается, обнародованное видео было снято в районе Соледара Донецкой области.

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На нем видно, как более 30 оккупантов пытаются укрыться в окопе, однако взаимодействие украинской аэроразведки и артиллерии оказалось настолько эффективным, что не оставили им никаких шансов.

Видео дня

В результате массированного обстрела большая часть вагнеровцев была ликвидирована, а их останки разбросало по округе.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1615335157220753409?s=46&t=H9lGIJhxVG6WgzVd6JxKqw

Бои за Соледар активизировались в конце 2022 года.

Как рассказали в Минобороны, россияне бросили на это направление почти все свои основные силы.

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По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, командование РФ использует там не только вагнеровцев, но и подразделения российско армии.

Оккупанты уже неоднократно сообщали фейковую информацию о том, что Соледар находится под их полным контролем, однако он до сих пор фигурирует в сводках украинского Генштаба как город, где продолжаются бои.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Наемники Соледар Российские военные Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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