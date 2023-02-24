Зеленский выступил с речью на Софийской площади в Киеве. Вручил защитникам Украины награды — фото 24 февраля, 11:16 24 февраля на Софийской площади Зеленский вручил защитникам Украины награды (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

На Софийской площади в Киеве к годовщине полномасштабного вторжения РФ в пятницу, 24 февраля, состоялось мероприятие Лютий. Рік. Незламність. Президент Владимир Зеленский вручил защитникам Украины награды.

Мероприятие транслировал Офис президента.

Он начался с гимна Украины в исполнении Святослава Вакарчука. На площади подняли сине-желтый флаг. В своей речи Зеленский почтил защитников и защитниц. Он подчеркнул: Украина гордится своими бойцами, спасателями, волонтерами, от которых сейчас зависит «быть ли всем нам, быть ли Украине».

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Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«Я благодарю всех, кто выдержал тот февраль, этот год и кто дает Украине стойкость! Слава всем, кто сейчас в бою![…] Сегодня, после года решающей войны за независимость, я хочу сказать всем вам, кто сражается за Украину и живет Украиной: я горжусь вами. Мы все гордимся вами. И пусть эта гордость идет окопами, площадями. Пусть эта гордость говорит: Украина живет. И пусть она не забывает, сколько героев отдали свою жизнь», — подчеркнул президент.

Зеленский вручил государственные награды, в частности, звание Героя Украины, украинским защитникам и их семьям.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS