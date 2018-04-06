На Софийской площади в Киеве начался фестиваль писанок

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Продлится фестиваль писанок до 22 апреля

Продлится фестиваль писанок до 22 апреля

В Киеве на Софийской площади стартовал VIII Всеукраинский фестиваль писанок.

Об этом рассказала председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко, сообщает Укринформ.

На выставке кроме писанок также представлены 374 пасхальные зайцы, разрисованные в индивидуальном стиле художниками Украины,

Старостенко отметила, что в прошлом году пасхальные праздники и фестиваль писанок в Киеве посетило 2 миллиона туристов.

В свою очередь организатор мероприятия - основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий отметил, что на Софийской площади выставлены около 500 крупных писанок. По его словам, над оформлением праздничных писанок и зайцев работало 750 художников из разных уголков Украины.

Кроме того, на Софийской площади установлена ​​6-метровая светодиодная писанка-беседка.

Добруцкий рассказал, что фестиваль охватит четыре локации - Софийскую, Михайловскую площади, Владимирский проезд и прилегающие скверы (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой).

В сквере возле Владимирского проезда разместят работ участников арт-перформанса 585 художников, выставка кованых гигантских писанок-малеванок и зону мастер-классов для детей и взрослых.

Продлится фестиваль писанок до 22 апреля.

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