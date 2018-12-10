На Софийской площади в Киеве начали украшать главную елку страны Сегодня, 09:50 23 Цей матеріал також доступний українською Огни на елке зажгут 19 декабря Фото: Информатор

В Киеве на Софийской площади главную елку страны начали украшать гирляндами.

Как сообщает Информатор, работы ведутся ночью, чтобы можно было внести коррективы.

Работы по украшению елки в центре столицы находятся на финальной стадии.

Фото: Информатор

Напомним, 6 декабря установили металлический каркас елки и верхушку дерева со звездой.

Елку высотой 25 метров украсят 1000 игрушек и около 3 км гирлянд. Огни на ней торжественно зажгут 19 декабря.