На Софийской площади в Киеве начали украшать главную елку страны
Сегодня, 09:50
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В Киеве на Софийской площади главную елку страны начали украшать гирляндами.
Как сообщает Информатор, работы ведутся ночью, чтобы можно было внести коррективы.
Работы по украшению елки в центре столицы находятся на финальной стадии.
Фото: Информатор
Напомним, 6 декабря установили металлический каркас елки и верхушку дерева со звездой.
Елку высотой 25 метров украсят 1000 игрушек и около 3 км гирлянд. Огни на ней торжественно зажгут 19 декабря.
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