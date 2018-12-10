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На Софийской площади в Киеве начали украшать главную елку страны

Сегодня, 09:50
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Огни на елке зажгут 19 декабря

Фото: Информатор

В Киеве на Софийской площади главную елку страны начали украшать гирляндами.

Как сообщает Информатор, работы ведутся ночью, чтобы можно было внести коррективы.

Работы по украшению елки в центре столицы находятся на финальной стадии.

Фото: Информатор

Напомним, 6 декабря установили металлический каркас елки и верхушку дерева со звездой.

Елку высотой 25 метров украсят 1000 игрушек и около 3 км гирлянд. Огни на ней торжественно зажгут 19 декабря.

 

Теги:   Новогодняя елка Софийская площадь Киев

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