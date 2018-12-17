На службе Вселенского патриархата впервые помянули митрополита всея Украины Епифания
В Константинополе во время службы в присутствии Вселенского патриарха Варфоломея впервые помянули митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
Поминовения предстоятелей поместных православных церквей в строгом соответствии их места в диптихе (перечень поместных церквей) является одним из ключевых признаков церковного общения между ними, сообщает ВВС Украина.
Первым в диптихе идет Вселенский патриарх, а новосозданная Украинская церковь будет иметь 15-е место.
Сейчас есть 14 признанных поместных православных церквей, а поминовения Константинополем Епифания свидетельствует о признании Украинской церкви и установления евхаристического общения.
15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.
На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.
Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).
Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.
После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).
В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.