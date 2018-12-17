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На службе Вселенского патриархата впервые помянули митрополита всея Украины Епифания

Сегодня, 15:01
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Во время службы в Константинополе в присутствии патриарха Варфоломея помянули митрополита Епифания

В Константинополе во время службы в присутствии Вселенского патриарха Варфоломея впервые помянули митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Поминовения предстоятелей поместных православных церквей в строгом соответствии их места в диптихе (перечень поместных церквей) является одним из ключевых признаков церковного общения между ними, сообщает ВВС Украина.

Первым в диптихе идет Вселенский патриарх, а новосозданная Украинская церковь будет иметь 15-е место.

Сейчас есть 14 признанных поместных православных церквей, а поминовения Константинополем Епифания свидетельствует о признании Украинской церкви и установления евхаристического общения.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Митрополит Епифаний Вселенский патриарх Православие Константинополь Украинская православная церковь

Спецтема   Украина получает томос

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